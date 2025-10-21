على غرار غزة.. خطة أوروبية لإنهاء حرب أوكرانيا

شفق نيوز- بروكسل

اقترحت دول أوروبية عدة، اليوم الثلاثاء، خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على غرار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي ساهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية، عن مصادر مطّلعة، أن الدول اقترحت إنشاء "مجلس سلام" برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليشرف على تنفيذ الخطة المقترحة.

ووفقاً لتقارير إعلامية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الدول الأوروبية تريد صياغة خطة للسلام في أوكرانيا، مكونة من 12 نقطة، حيث يسعى الأوروبيون لتقديمها إلى ترمب في محاولة لكسب ودّه من جهة، وقطع الطريق على بوتين من جهة أخرى.

ويهدف المقترح الأوروبي الجديد، إلى إنهاء حرب أوكرانيا، حيث يدعم رؤية ترامب بأن يكتفي الطرفان عند نقاط التماس الحالي، كما يرفض المقترح المطالب الروسية بالتنازل عن الأراضي الأوكرانية.

وضمّن الأوروبيون مقترحهم بمجموعة من البنود، أبرزها عودة جميع الأطفال المبعدين إلى أوكرانيا وتبادل الأسرى، ثم وقف إطلاق النار والتزام الجانبين بوقف التقدم الإقليمي، مع توفير ضمانات أمنية وأموال لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب، وفقاً للتقارير ذاتها.

وتقترح الخطة اعتماد مسار الانضمام السريع لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن رفع العقوبات عن روسيا تدريجياً بما يضمن إعادة 300 مليار دولار من الاحتياطيات المجمدة بعد موافقة موسكو على المساهمة في إعادة الإعمار.

كما يؤكد المقترح على عودة العقوبات فوراً إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مرة أخرى، فضلاً عن ضرورة إجراء موسكو وكييف مفاوضات حول حكم الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية، دون اعتراف أوروبي أو أوكراني قانوني بأي أرض كأراض روسية.

يشار إلى أن هذا المقترح الأوروبي تم الكشف عنه في وقت تتضاءل فيه فرص عقد لقاء بين ترامب وبوتين في المجر قريباً، كما أنها تعيد الأوروبيين إلى الواجهة بعد فترات من التجاهل.

ولا يُعرف حتى الساعة الموقف الذي سيعلنه ترامب منها، والذي سيحدد بشكل كبير نجاح هذه الخطة من عدمه.