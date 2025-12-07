على غرار ترمب.. ماكرون يهدد الصين بفرض رسوم جمركية

شفق نيوز- باريس

هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، بفرض رسوم جمركية على الصين في الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، "لقد أبلغت الصين بأنهم في حال لم يتحركوا فسنضطر نحن الأوروبيون خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية".

وأضاف أن "الصين تهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات".

وتابع ماكرون: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية"، مشيراً إلى أن سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة ترمب "تفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارة الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".

وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".

وختم ماكرون، حديثه قائلاً: "نحن عالقون اليوم، بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية، لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".