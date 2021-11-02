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"على غرار الكويت".. برلماني إيراني يطالب بآبار نفط عراقية لتعويض خسائر حرب الثمانينات

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-02T04:23:50+0000
"على غرار الكويت".. برلماني إيراني يطالب بآبار نفط عراقية لتعويض خسائر حرب الثمانينات

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني علي رضا ورناصري، السلطات العراقية بنقل ملكية بعض الآبار النفطية إلى طهران، لتكون بمثابة غرامة تدفع لقاء خسائر الحرب الإيرانية العراقية.

ونقل موقع "انتخاب" عن "ورناصري"، قوله إنه "على العراق دفع غرامة الحرب بمقدار 1100 مليار دولار"، مضيفاً أن "إيران لم تطالب بالمبلغ في السابق لتثبيت علاقات حسن الجوار بعد سقوط صدام".

وأضاف أن "الكويت حصلت على غرامة الاجتياح العراقي لأراضيها من خلال حصولها على حصة من مبيعات النفط العراقية، وبناء على هذه التجربة يمكن أن يقوم العراق بنقل ملكية عدد من آباره النفطية إلى إيران".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة في قرارها رقم 598 اعترفت بمسؤولية العراق ببدء الحرب، وعلى الرغم من عدم إقرار آلية في هذا القرار حول دفع غرامة الحرب، يتوجب على الحكومة الإيرانية متابعة هذا الملف".

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