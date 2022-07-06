على غرار العراق .. موجة جفاف تضرب نهرا إيطاليا شهيرا و تهدد الزراعة والكهرباء

شفق نيوز / كشفت صحيفة اندبندنت البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أسوأ موجة جفاف يشهدها نهر بو الإيطالي منذ 70 عاماً ، ما يهدد ثلث الإنتاج الزراعي في البلاد.

ووفقا لخبر نشرته الصحيفة وترجمته وكالة شفق نيوز إن "صور الأقمار الصناعية أظهرت كيف تقلص النهر بشكل كبير بين حزيران 2020 وحزيران 2022".

وبينت الصحيفة أنه "تم إعلان حالة الطوارئ للسماح للسلطات بقطع الروتين واتخاذ إجراءات فورية ، مثل فرض تقنين المياه للمنازل والشركات".

ويعد نهر "بو" أطول نهر في إيطاليا ويمتد لأكثر من 400 ميل عبر شمال البلاد الثري".

وبينت الصحيفة إن "العديد من أجزاء المجرى المائي جفت"، فيما نقلت عن مزارعين ايطاليين قولهم إن "التدفق ضعيف لدرجة أن مياه البحر تتسرب إلى الداخل وتدمر المحاصيل".

ووفقًا لشركة الكهرباء الحكومية، فإن 55% من الطاقة المتجددة التي تنتجها محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا تأتي من نهر "بو" وروافده. من ناحية أخرى، يخشى الخبراء من أن يؤدي قطع إمدادات الطاقة الكهرومائية إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون ، حيث سيكون من الضروري إنتاج المزيد من الكهرباء بالغاز الطبيعي.

ترجمة شفق نيوز