على غرار العراق..  فرنسا بصدد حجب مواقع التواصل خلال الاحتجاجات

شفق نيوز/ دعا زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، يوم الأحد، إلى تقييد الوصول إلى الشبكات الاجتماعية بسبب الاضطرابات.

وقال فابيان روسيل، إنه يجب تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاضطرابات في البلاد، مضيفا "سنحتاج إلى دراسة دور الشبكات الاجتماعية. في مرحلة ما سيتعين قطعها عندما يصبح الوضع في البلاد متوترًا للغاية".

وفي وقت سابق، قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي إن المدعين الفرنسيين يجب أن يطلبوا من مشغلي الإنترنت عناوين IP الخاصة بالشباب الذين يدعون إلى أعمال شغب على تطبيق سناب شات.

وأمس السبت، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عاما) وهو شاب من أصول جزائرية قُتل بنيران الشرطة صباح الثلاثاء الماضي على يد شرطي في منطقة نانتير، في ضواحي باريس.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة، الجمعة، عن إجراءات مختلفة، من بينها إلغاء "أحداث استثنائية"، وحشد قوات الشرطة المدرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكومة الفرنسية والسلطات الإقليمية ألغت الأحداث بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومسيرة للمثليين في مرسيليا.

يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي كانت قد قطعت شبكة الإنترنت وحظرت الوصول الى مواقع التواصل بعد اندلاع "احتجاجات تشرين" في تشرين الأول / أكتوبر 2019.

كذلك قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت وحجبت مواقع التواصل اثر الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول / سبتمبر من العام الماضي 2022.