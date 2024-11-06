على عتبة البيت البيضاوي.. ترامب يفوز ببنسلفانيا

شفق نيوز/ أعلن فوكس نيوز، فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية بنسلفانيا وهي أبرز الولايات المتأرجحة في السباق إلى البيت الأبيض.

وبذلك يحصد ترامب حتى الآن 267 صوتا انتخابيا من أصل 270 مطلوباً للفوز. مقابل 216 لهاريس

وتنقل كلا المرشحين عبر 7 ولايات متأرجحة رئيسية وهي أريزونا، جورجيا، ميشيغن، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن، وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.

وتعرف الولايات المتحدة نظامًا خاصًا يتعلق بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث لا تعتمد نتائج الانتخابات على التصويت الشعبي بل على نظام المجمع الانتخابي المكون من 538 صوتًا، حيث يلزم حصول الفائز على 270 صوتًا على الأقل في المجمع الانتخابي (نسبة الـ"50%+1")، كي يفوز برئاسة الولايات المتحدة.