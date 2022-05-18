سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على طريقة أفلام هوليوود.. موظف غاضب يوقع قتلى باحتجاز رهائن بمبنى في إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-18T19:20:44+0000
على طريقة أفلام هوليوود.. موظف غاضب يوقع قتلى باحتجاز رهائن بمبنى في إيران

شفق نيوز/ أدى احتجاز رهائن بمؤسسة حكومية في مدينة إيلام غربي إيران، اليوم الأربعاء، إلى مقتل خمسة، من بينهم المهاجم الذي انتحر خلال الحادث، وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ موظفاً سابقاً راجع صباح اليوم دائرة ممتلكات مؤسسة "المستضعفين" الحكومية، وهي من كبرى الشركات الإيرانية، وبعد وقوع شجار بينه وبين بعض العاملين فيها بسبب خلافات إدارية، احتجزهم كرهائن، وأطلق عليهم النار.

وقال رئيس عدلية محافظة إيلام، عمران علي محمدي، لوكالة "إرنا" الرسمية، إنّ المهاجم دخل مبنى دائرة ممتلكات مؤسسة "المستضعفين"، ومعه قنبلتان يدويتان، وأسلحة كلاشينكوف موضوعة في كيس، وأنه توجه إلى الطبقة الثانية من المبنى، وأطلق النار على العاملين، ثم رمى قنبلة يدوية في المكان، ما أدى إلى مقتل 3 من العاملين، ومقتل موظف آخر بعد نقله إلى المستشفى.

ولفت علي محمدي إلى أنّ المهاجم في نهاية المطاف، أقدم على الانتحار، والانفجار الناجم عن القنبلة اليدوية أصاب خمسة آخرين، أحدهم نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال نائب قائد شرطة إيلام، العقيد فرزاد ياسمي، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إنّ المهاجم كان موظفاً سابقاً بمؤسسة "المستضعفين" وطرد من العمل، مضيفاً أنه قتل 3 أشخاص وأصاب 6 آخرين، ثم انتحر.

من جهتها، أعلنت مؤسسة "المستضعفين"، وفق نادي "المراسلين الشباب" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أنّ المهاجم كان قد عُلّق عن العمل، ولم يكن مطروداً منه، وليس واضحاً بعد سبب إقدامه على هذا الفعل.

related

إيران تعلق على اغتيال أساتذة عراقيين وتشير لقرب إنشاء قنصلية في إيلام

Date: 2022-01-09 14:21:52
إيران تعلق على اغتيال أساتذة عراقيين وتشير لقرب إنشاء قنصلية في إيلام

الرئاسة الإيرانية: علينا أن نجعل "كل بيت حسينية"

Date: 2020-08-19 16:00:57
الرئاسة الإيرانية: علينا أن نجعل "كل بيت حسينية"

نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

Date: 2021-02-22 09:12:29
نتنياهو يعقد أول اجتماع استراتيجي لمناقشة الملف الإيراني

كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

Date: 2020-02-20 12:52:44
كورونا ايران.. الاشتباه بإصابة في طهران وانشاء مقر خاص للعلاج من الفيروس

الكونغرس يتحرك لمنع ترامب من شن حرب على إيران

Date: 2019-06-26 07:49:53
الكونغرس يتحرك لمنع ترامب من شن حرب على إيران

زلزال يضرب مدينة إيرانية

Date: 2021-11-13 12:12:55
زلزال يضرب مدينة إيرانية

إيران تسجل إنتقال عدوى كورونا من الإنسان للحيوانات المنزلية الألفية

Date: 2020-11-10 11:36:07
إيران تسجل إنتقال عدوى كورونا من الإنسان للحيوانات المنزلية الألفية

اختتام اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران وبدء مشاورات "صياغة" نص المسودة

Date: 2021-05-07 12:35:48
اختتام اجتماعات فيينا بشأن نووي إيران وبدء مشاورات "صياغة" نص المسودة