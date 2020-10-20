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على خلفية ذبح المدرس.. فرنسا تتخذ أول قرار ضد "الإسلام المتطرف"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-20T19:14:02+0000
على خلفية ذبح المدرس.. فرنسا تتخذ أول قرار ضد "الإسلام المتطرف"

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بـ"تكثيف التحركات" ضد الإسلام المتطرف بعد قتل المدرس صمويل باتي بقطع رأسه، معلنا حل جماعة الشيخ أحمد ياسين الموالية لحركة حماس و"الضالعة مباشرة" في الاعتداء.

وقال ماكرون في كلمة مقتضبة في بوبينيي شمال باريس إن "قرارات مماثلة بحق جمعيات ومجموعات تضم أفرادا ستصدر في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أنها ستغلق مسجدا قرب باريس كجزء من حملتها ضد "الإسلام المتطرف"، التي أوقف على إثرها حتى الآن نحو 12 شخصا.

ويأتي القرار بعدما تبيّن أن المهاجم كان على تواصل قبل الجريمة مع والد تلميذة في صف الأستاذ صمويل باتي كان غاضبا مما فعله الأخير.

وكان والد التلميذة وراء حملة على الإنترنت تحض على "التعبئة" ضد الأستاذ.

والوالد الموقوف كان قد نشر رقم هاتفه على فيسبوك وتبادل الرسائل مع القاتل الشيشاني عبدالله أنزوروف البالغ من العمر 18 عاماً على تطبيق واتساب قبل أيام من الجريمة، وفق ما أبلغت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وشارك المسجد الواقع في ضاحية بانتان المكتظة شمال شرق باريس مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك، فيه تنديد بحصة للأستاذ باتي حول حرية التعبير، قبل أيام من قتله الجمعة، كما أكد مصدر قريب من التحقيق. 

وأكدت وزارة الداخلية أن المسجد الذي يقصده نحو 1500 مصلٍ، سيقفل أبوابه اعتباراً من مساء الأربعاء ولستة أشهر.


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