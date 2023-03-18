على خلفية حادثة دهوك .. تركيا تندد بحصول حزب العمال الكوردستاني على مروحيات

شفق نيوز/ ندد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، يوم السبت، بحصول حزب العمال الكوردستاني على مروحيات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء يوم "الشهداء" من كل عام، أقيمت في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة.

وقال آكار، إنه "مرة جديدة يتم ضبط داعمي التنظيم الإرهابي بالجرم المشهود من خلال منحهم المروحيات".

وأضاف "عليهم أن يدركوا أن هذه جهود لا طائل من ورائها، فحربنا على الإرهاب ستستمر دون انقطاع حتى القضاء على آخر إرهابي".

كما أشار وزير الدفاع، إلى أن الجيش التركي يحمي حقوق البلاد ومصالحها بكل عزم، إلى جانب مكافحته الإرهاب.

وتابع بالقول، إن تركيا تساهم في السلام الإقليمي والعالمي عبر مبادرات تتخذها، ولا سيما اتفاقية شحن الحبوب في البحر الأسود، وأنها تدعم القضايا العادلة لأصدقائها وإخوانها وحلفائها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أمس الجمعة، أعلنت سقوط مروحيتين تعود لها شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

وقالت "قسد" في بيان، إن تسعة من عناصرها لقوا حتفهم بسبب سقوط المروحيتين في دهوك ، أحدهم ابن شقيقة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان العراق في بيان يوم الخميس، سقوط طائرة مروحية (هليكوبتر) أول مساء الأربعاء بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جمانكي بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأضاف البيان، أن مسؤولي حكومة إقليم كوردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم.

وأوضح أن قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث، مبينا أن التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين توفوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.وأكد البيان، أن التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي.

ويوم الأربعاء الماضي، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بسقوط طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.