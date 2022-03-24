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على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.. حلف الأطلسي يمدد ولاية أمينه العام

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-24T16:18:36+0000
على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.. حلف الأطلسي يمدد ولاية أمينه العام

شفق نيوز/ وافق قادة دول حلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس، على تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ، عاما إضافيا في وقت تنشغل دول الغرب بتطورات الحرب في أوكرانيا.

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة على تويتر "أتشرف بقرار قادة دول وحكومات الناتو تمديد ولايتي في منصب الأمين العام حتى 30 سبتمبر 2023. وفيما نواجه أكبر أزمة أمنية في جيل، نقف متكاتفين للحفاظ على تحالفنا قويا وعلى سلامة شعبنا".

وكان من المقرر أن يترك النرويجي منصبه في الخريف لتولي رئاسة البنك المركزي النرويجي في الأول من ديسمبر.

لكن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر قلب المعطيات وتخلى ينس ستولتنبرغ عن المنصب الخميس، على ما قالت الحكومة النروجية.

وقال وزير المال النروجي تريغفي سلاغسفولد فيدوم في بيان "طبعا كنت أرغب في أن أرى ينس ستولتنبرغ الرئيس المقبل للبنك المركزي، لكننا نواجه وضعا مأسويا في أوروبا، وأفهم جيدا أنه يعطي الأولوية لمواصلة دوره داخل الناتو".

ويقود المسؤول الاشتراكي الديموقراطي حلف شمال الأطلسي منذ أكتوبر 2014.

وتولى رئاسة الوزراء في النرويج مرتين، الأولى بين 2000 و2001 والثانية بين 2005 و2013.

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