على خلفية اقتحام الكونغرس.. مطالب بعزل ترامب "فوراً"

شفق نيوز/ طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يوم الخميس بتفعيل التعديل 25 بالدستور الأمريكي لعزل الرئيس دونالد ترامب على الفور، مضيفا أن الكونغرس سيحاكم ترامب إذا لم يتحرك بنس.

وقال شومر في بيان: "ما حدث أمس بالكونغرس الأمريكي هو تمرد ضد الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس.. لا ينبغي للرئيس البقاء في السلطة ليوم واحد بعد ذلك".

وأضاف قائلا: "إذا رفض نائب الرئيس والحكومة التحرك، فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمحاكمة الرئيس".

وفي السياق ذاته، دعا النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي آدم كينزنجر إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لإقصاء ترامب من السلطة وذلك بعد يوم من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس في هجوم مروع على الديمقراطية الأمريكية.

وقال كينزنجر في مقطع فيديو على تويتر: "كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته".

إلى ذلك، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس اليوم الخميس لعزل ترامب.

وقال سيسيلاين على تويتر "إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونجرس الأمريكي".