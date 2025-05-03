على خطى صدّام.. استعراض عسكري أمريكي في يوم ميلاد ترامب

شفق نيوز/ يعتزم الجيش الأمريكي إجراء عرض عسكري ضخم في شوارع العاصمة واشنطن في 14 حزيران/ يونيو احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيسه، كما أنه يتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان نشره الجيش الأمريكي: "بمناسبة هذه الذكرى التاريخية البالغة 250 عاما، يدرس الجيش سبل جعل الاحتفال أكثر ضخامة.. التخطيط للعرض جار بنشاط، ونتوقع مشاركة حوالي 150 مركبة و50 طائرة و6600 جندي".

كما يخطط العسكريون الأمريكيون لعرض المعدات والتجهيزات العسكرية، وأشار البيان إلى أن هناك فعاليات أخرى مقررة طوال اليوم، بما في ذلك مهرجان عسكري على المول الوطني في وسط واشنطن.

ويتزامن موعد العرض مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيبلغ 79 عاما في 14 يونيو المقبل.

وكانت صحيفة "ذا هيل" قد نقلت سابقا عن مصدر أن إدارة ترامب هي التي تخطط لعرض عسكري في واشنطن في 14 يونيو بمناسبة عيد ميلاد الرئيس.

وأشارت إلى أن العرض قد يمتد لمسافة 6.5 كيلومتر تقريبا من أرلينغتون في ولاية فرجينيا، حيث يقع مقر وزارة الدفاع، وحتى البيت الأبيض. ووفقا للمصدر، فقد بدأ التخطيط لهذا الحدث العام الماضي.

وكان رئيس النظام السابق صدام حسين، يحتفل بعيد ميلاده، عبر استعراضات شعبية وعسكرية ضخمة، تمتد على مدى يوم كامل، وتخرج مسيرات في كل المناطق، فضلا عن الآليات العسكرية، إلى جانب احتفال آخر، يتمثل بوضع كعكة عيد ميلاد ضخمة من طبقات كثيرة، ويقطعها بحضور المقربين منه.

يشار إلى أن النائبة عن الحزب الجمهوري في نيويورك، كلوديا تي، تقدمت في شباط/ فبراير الماضي، بمشروع قانون يهدف إلى جعل عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عطلة فيدرالية عامة.