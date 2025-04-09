على حدود العراق.. مقتل ضابطين إيرانيين وجندي "ليس بإطلاق نار"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بمقتل ضابطين إيرانيين وجندي؛ إثر انفجار لغمين بحادثين منفصلين على حدود البلاد مع العراق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، عن مصادر رسمية في محافظة كوردستان، قولها إن عنصرين من قوات حرس الحدود في مدينة "بانه" قُتلا أثناء قيامهما بمهام تفقد ومراقبة النطاق الحدودي، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية.

وبحسب الوكالة، فإن القتيلين هما الملازم أول محمد رضا صداقت‌ بور، والجندي علي كريمي، من أبناء محافظة إيلام، غربي البلاد.

وفي حادث منفصل، أكد حاكم مدينة جيلان غربي محافظة كرمانشاه، "صادق خدادادي"، مقتل الضابط محمد سلیمی، وهو ملازم ثالث في اللواء 71 الآلي التابع للجيش الإيراني، خلال تنفيذ دورية تفقدية على الحدود مع العراق، إثر انفجار لغم أرضي.

وقال خدادادي، إنه "رغم تدخل فرق الإغاثة بشكل عاجل، فإن سليمي توفي متأثراً بإصاباته البالغة الناتجة عن شدة الانفجار".

ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن مخلفات الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988) لا تزال تشكل تهديداً كبيراً في المناطق الحدودية الغربية.