على حافة حرب إقليمية.. إبادة غزة تلقى تحذيرات أممية ودولية

شفق نيوز/ حذرت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء من وضع خطير في المنطقة، وفيما أقرت منظمة الصحة العالمية برصد 115 هجوما اسرائيلياً على منشآت صحية فلسطينية، طالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف ما وصفتها "جرائم حرب" في غزة.

يأتي ذلك، مع تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وفلسطين، لاسيما بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وإلغاء القمة الرباعية المقررة اليوم الأربعاء في عمان بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

واعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، أن مصير منطقة الشرق الأوسط برمتها أصبح على المحك، داعياً إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة، من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي تشهدها المدينة".

وطالب، غوتيريش، إسرائيل بـ"السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

إلى ذلك، وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة بأنه إرهاب دولة منظم وجريمة حرب.

وأعربت المنظمة في بيان، عن إدانتها الشديدة "للمجزرة الناجمة عن استهداف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني"، مؤكدة أن استهداف المستشفى هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بشكل عام.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل لإنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

من جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حداداً على سقوط المئات من الضحايا والجرحى في مستشفى المعمداني، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.

في المقابل، رأت منظمة الصحة العالمية، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يخرج عن السيطرة بسرعة؛ منددة بالقصف الذي تعرضت له مستشفى المعمداني.

وأكدت المنظمة العالمية، أنها شهدت هجمات إسرائيلية متواصلة على مرافق الرعاية الصحية في غزة، مشيرة إلى تسجيل 115 هجوما على منشآت الصحة، منذ يوم السبت الماضي.

ولفتت الصحة العالمية، إلى مقتل 15 عاملاً صحياً فلسطينياً في أثناء تأدية عملهم، وإصابة 27 آخرين، فيما تضررت أو تدمرت 24 منشأة صحية في غزة، حتى الآن.

وقضى ما يزيد عن 800 فلسطيني فيما أصيب مئات آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة.

ومنذ صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة من قبل كتائب القسام في إطار عملية "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم إسرائيل ضد المسجد الأقصى ومدن الضفة الغربية.

وبلغ عدد الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، أكثر من 3000 قتيل، في حين تجاوز عدد القتلى في إسرائيل 1300 قتيل بينهم 300 عسكري.