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على الحدود العراقية .. وزير الدفاع التركي يجتمع مع قادة الجيش المكلفين بمكافحة العماليين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-21T10:40:39+0000
على الحدود العراقية .. وزير الدفاع التركي يجتمع مع قادة الجيش المكلفين بمكافحة العماليين

 ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، يوم الجمعة، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رفقة قادة الجيش، تفقدوا الوحدات العسكرية على الحدود مع العراق.

ووصل أكار إلى ولاية شرناق الحدودية، الجمعة، يرافقه رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى آفسفار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آقيوز.

وكان في استقبال أكار في المطار، والي شرناق علي حمزة بهليفان وعدد من المعنيين.

وعقب مراسم الاستقبال، شرع أكار وقادة الجيش بتفقد الوحدات على الخط الحدودي.

وزار أكار قيادة فرقة المشاة الثالثة والعشرين وعقد اجتماعا مع قادة الوحدات العاملة على الشريط الحدودي وخلف الحدود التي تكافح حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، وفقا للوكالة.

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