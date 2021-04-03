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أعلن نيته الترشح للانتخابات الإيرانية.. الحرس الثوري يعزل أحد قادته

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-03T07:03:24+0000
أعلن نيته الترشح للانتخابات الإيرانية.. الحرس الثوري يعزل أحد قادته

شفق نيوز / عزل الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، قائد "مقر خاتم الأنبياء للإعمار" في الحرس، بعد إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

وأوضح اللواء يد الله جواني، المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري، أن "قرار عزل قائد مقر الأنبياء، جاء لتجاوزه قوانين الحرس فيما يتعلق بالترشح للانتخابات"، مؤكدا أن "الحرس الثوري لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في إيران، يوم 18 حزيران من العام الحالي، وافتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وهو عسكري، السباق الانتخابي بإعلانه يوم 24 من تشرين الثاني الماضي، نيته الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي.

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