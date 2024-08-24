علم فلسطين يظهر بموقع انفجار "غاز" قرب "كنيس" يهودي في فرنسا

شفق نيوز/ أفاد مصدر فرنسي، يوم السبت، بأن كاميرا مراقبة رصدت مشتبها به - بعد وقوع انفجار قرب كنيس يهودي في جنوب البلاد - وهو يحمل علماً فلسطينياً.

وذكر المصدر، بحسب وسائل إعلام متفرقة، أن لقطات الكاميرا أظهرت هذا الشخص وهو يحمل العلم، وربما قطعة سلاح، موضحا أنه غادر المكان سيرا.

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا في محاولات اغتيال "إرهابية" بعد انفجار سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وإضرام حريق أمام المعبد في لا غراند موت بجنوب فرنسا، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.

وفي وقت سابق، أُضرمت النار في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا، مما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.