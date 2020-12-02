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علماء يحذرون العالم من شتاء مروع رغم لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-02T05:10:52+0000
علماء يحذرون العالم من شتاء مروع رغم لقاح كورونا

حذر الدكتور أشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون الأميركية، من أن "الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون مروعة"، رغم التوصل إلى لقاح كورونا.

ويتوقع بعض علماء الأوبئة أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كورونا حلول شهر مارس قد يقترب من ضعف الرقم الحالي، وأن عدد الوفيات سيتجاوز 2200 حالة في اليوم.

وبحسب مركز السيطرة على الأمراض، يمكن للرئيس دونالد ترامب إنقاذ حياة الملايين من خلال التشجيع لعى ارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي.

وكانت كل من شركتا شركتا "بايونتيك" الألمانية و"فايزر" الأميركية، أعلنتا التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا بنسبة فعالية 95%، كما أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية التوصل إلى لقاح في منتصف الشهر الماضي بنسبة 94.5%.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة النقل الأميركية، أنها أجرت استعداداتها لتوزيع جرعات لقاحات كورونا بعد أن تكون متاحة، فيما توقع مسؤول في وزارة الصحة توفير نحو 40 مليون جرعة قريبا، فيما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" عن الفئات المستهدفة أولا للحصول على اللقاح. 

وقالت وزارة النقل إنها مستعدة لعملية "شحن كبير فوري" للقاحات وإنها استكملت جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أن الوكالات المعنية تنسق مع شركات القطاع الخاص التي ستنقل اللقاحات من منشآت التصنيع إلى مراكز التوزيع وأماكن التطعيم.

وأضافت أنها وضعت "متطلبات سلامة مناسبة لجميع المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها شحن اللقاح".

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