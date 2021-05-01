علماء يتهمون حكومة الهند بتجاهل تحذيراتهم من السلالة الجديدة

شفق نيوز/ كشف خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية منذ ظهور الوباء، أنه تم تحذير الجهات المعنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في أوائل آذار الماضي، من ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى في البلاد.

وقال أربعة من العلماء إن "الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس" على الرغم من التحذير، بحسب رويترز.

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وسياسيون معارضون.

كما واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي، احتجاجا على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وتواجه الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان صعوبة الآن في احتواء موجة ثانية من الإصابات أكثر شدة بكثير من الأولى في العام الماضي، والتي يقول بعض العلماء إنها تتسارع بسبب السلالة الجديدة وسلالة أخرى تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وتزامناً مع ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، في رقم يشكل سابقة في العالم.

وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا.

وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.