إعلان نتائج التحقيق بتحطم مروحية رئيسي.. ما قصة الجبل؟

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإيراني، مساء الخميس، نتائج التحقيق الأولية في حادثة تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما الأحد الماضي.

ونشر الجيش الإيراني، نتائج التحقيق الأولية في الحادثة، مشيراً إلى أن "المروحية التي كانت تقل رئيسي، لم تنحرف عن مسارها المحدد، لكنها احترقت بعد اصطدامها بمرتفع جبلي".

وذكر تقرير الجيش الإيراني، أن "مسيرة إيرانية اكتشفت حطام مروحية رئيسي، وهناك حاجة لمزيد من الوقت لفحص حطام المروحية"، لافتاً إلى عدم وجود لأي آثار إطلاق رصاص أو ما يشبهها على الأجزاء المتبقية من المروحية".

وأوضح التقرير، أن "طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين التي كانت ضمن موكب الرئيس الإيراني العائد من أذربيجان، قبيل سقوطها بنحو دقيقة ونصف، ولم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة".

وتحطمت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين، في منطقة جلفا الجبلية الوعرة شمالي البلاد وسط ظروف جوية صعبة، خلال عودة الرئيس من حفل حضره الأحد الماضي، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.