"إعلان رسمي": مقتل 9 أميركيين في هجوم حماس

شفق نيوز/ أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، مقتل تسعة أميركيين في الهجوم الذي شنه مسلحون فلسطينيون، السبت، داخل إسرائيل.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان نقلته وسائل إعلام امريكية؛ إن "في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد وفاة تسعة مواطنين أميركيين. خالص تعازينا للضحايا ولأسر جميع المتضررين، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف المتحدث في بيانه: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونبقى على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين، وخاصة السلطات المحلية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الاثنين، إن عدد القتلى الهجمات التي شنتها "حماس" على مناطق وبلدات داخل إسرائيل، منذ فجر السبت، ارتفع إلى 800 قتيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم العديد من النساء والأطفال.

وكانت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي قد وصلت، إلى 73، وذلك بعدما نشرت وزارة الدفاع، أسماء 16 قتيلا جديدا عبر موقعها الإلكتروني.

وكشفت عدة دول عن اختطاف أو فقدان مواطنين لها، في أعقاب الهجمات.