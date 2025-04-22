إعلان رسمي.. ترامب يزور ثلاث دول عربية الشهر المقبل

شفق نيوز/ كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيزور كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو/أيار المقبل.

وأوضحت ليفيت، للصحفيين، إن زيارة ترامب المقبلة إلى السعودية وقطر والإمارات ستجري في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار المقبل.

وهذه ثاني رحلة دولية يجريها الرئيس الأمريكي منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، بعد زيارته المقرّرة إلى الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس السبت.

وسبق أن أعلن ترامب، مطلع الشهر الجاري، أنّه قد يزور السعودية اعتبارا من الشهر المقبل، لتكون أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، قبل إعلان وفاة بابا الفاتيكان.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنّ الزيارة "قد تتمّ الشهر المقبل، أو ربّما بعد ذلك بقليل. وسنزور قطر أيضا، وربّما بضع دول أخرى"، وأضاف حينها أن "الإمارات العربية المتّحدة مهمّة جدا… لذا سنتوقّف حتما في الإمارات وقطر".