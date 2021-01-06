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إعلان حظر تجوال في واشنطن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-06T19:49:57+0000
إعلان حظر تجوال في واشنطن

شفق نيوز/ قررت شرطة واشنطن فرض حظر تجوال إخلاء محيط الكونغرس بعد اقتحامه من أنصار الرئيس الأمريكي ولايته دونالد ترامب.

كما طلبت الشرطة دعما كبيرا للمساعدة على مواجهة أنصار ترامب المحتشدين.

وعلقت جلسة اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتم إجلاء عدد من الشخصيات الهامة منهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من خلال سراديب.

واشتبك مناصرو الرئيس دونالد ترامب مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول- الكونغرس- حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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