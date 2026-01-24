إعلان حالة الطوارئ في 18 ولاية أميركية بسبب عاصفة ثلجية عنيفة

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت 18 ولاية أميركية، يوم السبت، حالة طوارئ بسبب عاصفة شتوية عنيفة تجتاح الولايات المتحدة، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وتشمل الولايات التي أعلنت حالة الطوارئ: ألاباما، أركنساس، ديلاوير، جورجيا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ماريلاند، ميسيسيبي، ميسوري، نيو جيرسي، نيويورك، نورث كارولاينا، بنسلفانيا، ساوث كارولاينا، تينيسي، تكساس، وفرجينيا، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن. تغطي العاصفة أكثر من 180 مليون شخص من نيو مكسيكو إلى ماين، مع توقعات بثلوج غزيرة تصل إلى 12 إنشا في وادي أوهايو والساحل الشرقي، وجليد كثيف يهدد الطرق والكهرباء.

وألغيت أكثر من 2300 رحلة اليوم السبت، ومن المتوقع إلغاء آلاف أخرى يوم الأحد، خاصة في مطارات دالاس وأتلانتا، وأعلنت شركات الطيران مثل دلتا إيقافا للرحلات في خمس ولايات، مع إعادة جدولة الركاب تلقائيا.

وحشدت منظمات الإغاثة موارد مثل 250 ألف وجبة و400 ألف لتر ماء في لويزيانا، مع فرق إنقاذ جاهزة، فيما أغلقت المدارس والمكاتب الفيدرالية في واشنطن يوم الاثنين الماضي، ودعت السلطات إلى تجنب السفر بسبب مخاطر الجليد والصقيع.