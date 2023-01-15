إعلان حالة الطوارئ في ولاية أمريكية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي تجتاحها منذ نحو ثلاثة أسابيع، فيما تتوقع الأرصاد الجوية المحلية أن يزداد الطقس سوء اليوم وغداً.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن بايدن وافق على إعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف والأمطار غير المسبوقة.

وتسببت العواصف بمقتل 19 شخصا على الأقل وأحدثت فيضانات وانقطاعا في الكهرباء وانهيارات طينية وعمليات إجلاء وإغلاقا للطرق.

وتضمن بيان صادر عن البيت الأبيض أن جو بايدن أمر بتقديم مساعدات فيدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية.

واجتاحت أمطار غزيرة وثلوج في الجبال أمس السبت العديد من مناطق الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي باتت تربتها مشبعة بالمياه لدرجة تمنع امتصاص المزيد من الأمطار.

ووفق الأرصاد الجوية الوطنية يُتوقع سقوط أمطار غزيرة جديدة الاثنين. و"فيضانات كارثية" في الوادي السفلي لنهر ساليناس، وهي منطقة زراعية مهمة جنوب خليج سان فرنسيسكو.

وطالت الأضرار خطوط التيار الكهربائي، بينما غمرت المياه الحقول والطرقات.

وفي السياق، حذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في مؤتمر صحفي من أن "الأمر لم ينتهِ"، مشيرا إلى أنه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلا أن التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.

وإدراكا منه لإرهاق سكان كاليفورنيا بعد عدّة أسابيع من هطول الأمطار، قال "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الساعات الـ24 إلى 48 المقبلة".