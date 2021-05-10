إعلان "حالة الطوارئ" في واشنطن و17 ولاية أميركية بعد هجوم إلكتروني كبير

شفق نيوز / أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين، حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية بعد هجوم إلكتروني استهدف أحد أكبر خطوط الوقود في الولايات المتحدة.

وتوقع خبراء ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، بنسبة 2-3%، يوم الاثنين، وأشاروا إلى أن "التأثير سيكون أسوأ بكثير إذا استمرت الأزمة لفترة أطول".

واستهدف الهجوم الإلكتروني الذي شنته "عصابة إجرامية إلكترونية" الجمعة الماضي، خط أنابيب كولونيال “Colonial Pipeline”، الذي ينقل نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وأسفر عنه إيقاف الاتصال بالإنترنت تماما.

وتمثل تلك الكمية 45% من إمدادات الساحل الشرقي من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.