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إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة عربية "قريباً"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-22T16:13:04+0000
إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة عربية "قريباً"

شفق نيوز/ قالت مصادر إسرائيلية، الخميس، إن الوفد الإسرائيلي الذي زار السودان متفائل بقرب الإعلان عن إقامة علاقات بين البلدين قريبا.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد الذي زار الخرطوم ضم مندوبين من مكتب رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي وجهات استخباراتية وأمنية إسرائيلية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد أكدت أن وفدا إسرائيليا زار العاصمة السودانية الخرطوم على متن طائرة خاصة، الأربعاء.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد عبّر الأربعاء عن أمله في أن يعترف السودان "بسرعة" بإسرائيل، مشيرا إلى أن "قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية".

وتابع الوزير الأميركي قائلا: "نواصل العمل معهم بنشاط لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعا".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إلى إعلان محتمل من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق سلام بين تل أبيب والخرطوم في الأيام القليلة المقبلة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي كوهين، إن إسرائيل "قريبة جدا من إقامة علاقات مع السودان"، وهو ما أكده مستشاره الخاص للشؤون الخارجية آري شاليكار لوكالة "فرانس برس". 


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