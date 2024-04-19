إعلام إيراني: لا انفجارات على الأرض والمنشآت النووية آمنة

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، إن أصوات الانفجارات التي سمعت في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي. نافية عن وجود انفجارات على الأرض في المدينة.

من جانبها قالت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع إن المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث.

وهزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية في وقت متأخر من مساء الخميس، نقلا عن مصدر أمريكي، أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، لكن شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل لن تقوم بالهجوم على منشآت إيران النووية.

وقالت الشبكة إنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.