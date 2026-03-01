إعلام أميركي: مسلح يرتدي "علم إيران" يقتل ويصيب 17 شخصاً في تكساس

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات الأميركية، يوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين في هجوم بولاية تكساس، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن منفذ الهجوم سنغالي متجنس يرتدي ملابس مكتوب عليها "الله".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتبر أن إطلاق النار وسط مدينة أوستن، صباح الأحد بالتوقيت المحلي، "عملاً إرهابياً محتملاً"، ناقلة عن مصادر متعددة في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية قولها إن المشتبه به مواطن أميركي متجنس يبلغ من العمر 53 عاماً، ولد في السنغال ويعيش في بفلوغرفيل بولاية تكساس.

ووفقاً لتلك المصادر، كان مطلق النار يرتدي ملابس مكتوب عليها "الله" وقميصاً داخلياً عليه العلم الإيراني.

واندلع إطلاق النار قبيل الساعة الثانية صباحاً خارج حديقة بيرة بوفورد الخلفية في شارع ويست السادس، وهي منطقة ترفيهية مكتظة، بعد أن قام المشتبه به الذي كان يقود سيارة دفع رباعي كبيرة بالدوران حول المبنى عدة مرات قبل أن يفتح النار، بحسب ما ذكرت الشرطة.

"من الواضح أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد الدافع الدقيق، ولكن كانت هناك مؤشرات على الشخص وفي سيارته تشير إلى وجود صلة محتملة بالإرهاب"، هذا ما قاله أليكس دورن، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو، في مؤتمر صحفي يوم الأحد.

ويأتي إطلاق النار هذا في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران منذ صباح أمس السبت، وأدى إلى مقتل العديد من القادة الإيرانيين أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.