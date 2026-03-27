إعلام أميركي: ترمب يشعر بـ"الملل" من العملية في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترمب فقد الاهتمام بالعملية الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران، ويريد التحدث في مواضيع أخرى.

وذكرت قناة "إم إس ناو" نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أن "ترمب شعر بالملل قليلاً من إيران. ليس الأمر أنه نادم على بدء العملية ضد طهران، بل إنه يشعر بالملل ببساطة ويريد الانشغال بشيء آخر".

وأضافوا أن ترمب بدأ "يبتعد" عن النزاع وتحول في أحاديثه إلى مواضيع مثل الاقتصاد والشؤون الداخلية للولايات المتحدة والانتخابات النصفية المقبلة للكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.