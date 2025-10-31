إعلام أميركي: البنتاغون يوافق على تسليم صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية، يوم الجمعة، بأن وزارة الحرب وافقت على تسليم صواريخ "توماهوك" المجنحة إلى أوكرانيا.

وبحسب مصادر شبكة "سي إن إن"، فمن المقرر أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب القرار النهائي بشأن تسليم الصواريخ.

يأتي هذا في وقت صرح فيه الرئيس ترمب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته أن "الولايات المتحدة فقط هي من تجيد استخدام صواريخ توماهوك ولن تشارك هذه المعرفة مع أي أحد".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد فشل في إقناع ترمب، خلال اجتماعهما في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بالسماح بتزويد كييف بصواريخ توماهوك بعيدة المدى.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أن "رد روسيا في حال تعرض أراضيها لضربات بصواريخ توماهوك سيكون جدياً، إن لم يكن مدوياً".

وعندما طلب الصحفيون من المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف توضيح تصريح بوتين، أجاب بأن "تصريح الرئيس الروسي حول الرد على محاولات الضرب المحتملة بصواريخ توماهوك هو بليغ وشامل، ولا يوجد ما يحتاج لتوضيحه هنا".

وتُعد صواريخ "توماهوك" من الأسلحة الأميركية عالية الدقة وبعيدة المدى، وقادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 1500 كيلومتر، وكانت قد استخدمت سابقاً في عدة نزاعات بما فيها حرب الخليج والضربات على سوريا.