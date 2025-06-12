إعلام محلي: مقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في حادث تحطم الطائرة الهندية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الخميس، بمقتل ما لا يقل عن 110 أشخاص في حادث الطائرة المنكوبة التي تحطمت اليوم قرب مطار أحمد آباد الدولي في الهند بعد إقلاعها بقليل.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 169 مواطنا هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندياً واحدا.

وتحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "إير إنديا" في منطقة سكنية قرب مطار أحمد آباد في الهند، ويعتقد أن على متنها أكثر من 130 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالهالبهاي باتيل الدولي في أحمد آباد بولاية غوجارات غرب الهند.