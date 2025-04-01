إعلام عبري: الهجوم على إيران وشيك وسيكون الأعنف منذ الحرب العالمية

شفق نيوز/ توقعت قناة 14 العبرية، يوم الثلاثاء، أن الهجوم على إيران بات وشيكاً في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتدريبات المكثفة التي يجريها الجيش الإسرائيلي.

وذكر تقرير للقناة، أن الضربة المحتملة ستكون الأعنف ضد دولة ذات سيادة منذ الحرب العالمية الثانية، مما قد يؤدي إلى تدمير المشروع النووي الإيراني الذي استمر لعقود.

وأفادت القناة بأن الهجوم قد يوجه ضربة قاسية للحرس الثوري الإيراني، الذراع العسكرية للنظام، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات داخلية واسعة قد تصل إلى تغيير النظام في طهران.

رد إيراني متوقع واختبار لقدرات إسرائيل الدفاعية

في حال تنفيذ الهجوم، توقعت القناة أن ترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، مما سيضع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية أمام اختبار هو الأصعب في تاريخها. كما أشارت إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستكون بحاجة إلى الصمود في مواجهة هجوم واسع النطاق.

وأوضحت القناة أن سيناريو الهجوم لا يزال قيد الدراسة، ومن المحتمل أن يتم تنفيذه من قبل الولايات المتحدة وحدها، أو من قبل إسرائيل منفردة، أو حتى في إطار خطة مشتركة، وهو الخيار الذي تفضله تل أبيب.

ووفقاً للتقرير، فإن إيران تجد نفسها اليوم في موقف أكثر ضعفاً، لا سيما بعد الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة، إلى جانب الهجمات الأمريكية الأخيرة على الحوثيين في اليمن. هذه التطورات، بحسب القناة، تعني أن طهران ستضطر إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية في أي مواجهة مقبلة.

ترسانة صاروخية ضخمة تهدد العمق الإسرائيلي

وحذرت القناة العبرية من أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة، تشمل صواريخ "شهاب" و"خيبر"، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد"، وجميعها قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية الإسرائيلية والأهداف الاستراتيجية داخل العمق الإسرائيلي.

وخلص التقرير إلى أن أي مواجهة مع إيران قد لا تكون مجرد ضربة جوية خاطفة، بل قد تتطور إلى حرب طويلة الأمد تشمل إطلاق آلاف الصواريخ يومياً، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات داخل إسرائيل، ويتطلب تماسكاً كبيراً من الجبهة الداخلية.

وتشهد العلاقات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تصعيداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة وسط قلق دولي بشأن احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة.

وأمس الاثنين، حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن إيران ستوجه "ضربة قوية" للولايات المتحدة إذا ما نفذت تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف إيران ما لم توافق على اتفاق نووي جديد.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق بقصف إيران إذا لم تستجب لعرضه بإجراء محادثات خلال مهلة تمتد لشهرين. ورداً على ذلك، أكدت إيران عزمها على الرد "بحزم وفوري" على أي تهديد.

من جانبها، ترى إسرائيل في إيران تهديداً أساسياً لأمنها، خاصة مع اقتراب موعد رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

التصعيد الحالي يؤثر أيضا على الأسواق العالمية، سيما الارتفاع المتوقع لأسعار النفط وهذا الارتفاع يعكس المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً في المنطقة، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي.