إعلام إسرائيلي ينفي تعرض مطار حيفا لقصف مسيّر من العراق

شفق نيوز/ فندت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، الأنباء التي أعلنتها "المقاومة الاسلامية في العراق"، بشأن استهداف مطار حيفا الاسرائيلي بطائرات مسيّرة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "الميليشيات المدعومة من إيران في العراق ادعت أنها أطلقت طائرة بدون طيار من طراز (الكاميكازي) نحو شمال إسرائيل ليلة الثلاثاء".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن "الميليشات ادعت أنها كانت تحاول استهداف محطة كهرباء في مطار حيفا، وأن الهجوم طال المطار بالفعل، لكن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يتم الإبلاغ عن أي حادث غير عادي من هذا النوع".

وأشارت إلى أن "الميليشيات قدمت العديد من هذه الادعاءات منذ بدء الحرب في غزة.. جرى إطلاق بعض الطائرات بدون طيار من سوريا والعراق نحو إسرائيل، لكن تم اعتراضها جميعاً وسقط بعضها في مناطق مفتوحة".

وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق"، قد أعلنت ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهداف مطار حيفا الاسرائيلي بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أنها "وضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرةً لأهل غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدفت مساء الثلاثاء الموافق 5 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا".

ويوم الجمعة الموافق 1 - 3 - 2024، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر، لكن هذا الاستهداف لم تؤكده أو تنفيه السلطات الإسرائيلة حتى الآن.