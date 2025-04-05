إعلام إسرائيلي يحذر: الحوثيون بدأوا يرسخون وجودهم في دولتين

شفق نيوز/ أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم السبت، إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثي بدأت في ترسيخ نفوذها العسكري في مناطق أفريقية حساسة مثل جيبوتي والصومال، معتبرة أن هذا التوسع يشكّل تهديداً استراتيجياً على أمن البحر الأحمر، وقد تكون له تبعات مباشرة على أمن إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فإن تمدد هذه الجماعة المدعومة من إيران وجودها في أفريقيا بحسب التقييمات الاستخبارية الإسرائيلية يمثل "الخطر الأكبر مما يبدو على السطح".

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة، رغم تنفيذها عشرات الضربات الجوية ضد الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، لم تنجح في إحداث تأثير استراتيجي ملموس، وهو ما سبّب حالة من الإحباط في واشنطن.

وفي هذا السياق، أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال مايكل لانغلي، وجود "علاقات مباشرة" بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، مشيراً إلى أن التمدد الحوثي يستفيد من البنية القائمة في تلك المناطق.

وبحسب الرئيس السابق لقسم الشأن الإيراني في الاستخبارات الإسرائيلية، داني سيترينوفيتش، فإن الحوثيين بدأوا بتجنيد عناصر محلية في أفريقيا لتشكيل خلايا نشطة تخدم أجندة إيران، بما يشمل نقل خبراء عسكريين إيرانيين عبر البحر إلى القارة السمراء، ومن هناك إلى اليمن.

وقال سيترينوفيتش إن "الحملة الحوثية في أفريقيا واسعة وطويلة الأمد، وقد يكون التعاون مع دول مثل تركيا مفيداً رغم الخلافات، خصوصاً في ظل المصالح المشتركة في استقرار الصومال" وفق تعبيره.

ورغم العمليات الأمريكية المكثفة، تؤكد الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر أمنية واستخبارية، أنه لا توجد حالياً خطة أمريكية واضحة لإسقاط النظام الحوثي في اليمن.

كما أن التكلفة المرتفعة للعملية، التي تقترب من مليار دولار، تثير اعتراضات داخل الكونغرس، ما يهدد استمرار التمويل.

ووفق شبكة (CNN) فإن الحوثيين ما زالوا يحتفظون بمراكز قيادتهم ومخازن أسلحتهم في مواقع تحت الأرض، وهو ما يجعل استهدافهم معقداً، رغم إصابة بعض المواقع ومقتل عدد من عناصرهم.

وبينما تراجعت وتيرة إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، تُنسب هذه التهدئة المؤقتة إلى صعوبة التحرك التي فرضتها الضربات الأمريكية، لا إلى فقدان القدرات العسكرية للحوثيين، وفق الصحيفة.