إعلام حوثي: 13 غارة أمريكية على ميناء ومطار الحديدة

شفق نيوز/ شن طيران الجيش الأمريكي، مساء السبت، سلسلة من الغارات استهدفت مدينة الحديدة شمالي اليمن، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصدر، قوله إن القوات الأمريكية شنت 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة.

ووفق وسائل إعلام محلية، تحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عنيفة.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي مساندة للفلسطينيين في غزة.