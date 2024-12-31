إعلام تركي: "تحييد" قيادي عمّالي بعملية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول"، يوم الثلاثاء، بـ"تحييد" القيادي في حزب العمال الكوردستاني نصر الدين دمير إثر عملية نفذتها الاستخبارات التركية في إقليم كوردستان العراق، بحسب مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر، أن "دمير الملقب بـ (قورتاي باطمان)، كان ضمن المخططين للهجمات التي استهدفت القوات التركية في منطقة عمليات (المخلب – القفل)، شمال العراق بين عامي 2021 – 2022".

وأضافت المصادر نفسها أن "تحريات الاستخبارات التركية، أظهرت أن دمير كان يتولى مهام قيادية في حزب العمال الكوردستاني، بمنطقة (غارا)" باقليم كوردستان العراق.

وتابعت، "وعقب معلومات استخبارية تفيد بانخراطه في تحضيرات لتنفيذ عمليات رفقة عناصر آخرين، في منطقة عمليات (المخلب – القفل)، قامت الاستخبارات التركية بتحييد دمير ومن معه في عملية بمنطقة (غارا)".

وأشارت إلى أن "دمير الذي انضم إلى الحزب عام 2014، وانخراط في أنشطة (بي كي كي/ كي جي كي) في سوريا بين عامي 2016 – 2021".