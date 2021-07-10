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إعلام بريطاني يتحدث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة.. هذه أطرافها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-10T05:40:40+0000
إعلام بريطاني يتحدث عن احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة.. هذه أطرافها

شفق نيوز / حذرت وسائل إعلام بريطانية، يوم السبت، من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، لاسيما بعد دخول ثلاث غواصات نووية روسية إلى بحر البلطيق، بالتزامن مع انطلاق مناورات للناتو في البحر الأسود.

وذكر الصحفي البريطاني الذي يعمل في صحيفة "صن" إيموجين بروديك، أن "في الآونة الأخيرة، دخلت الغواصات النووية الروسية (أوريول) و(كنياز فلاديمير) و(فيبر) بحر البلطيق للمشاركة في العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبرغ".

وأضاف الكاتب البريطاني، "لأول مرة ستكون ثلاث غواصات نووية روسية في بحر البلطيق في وقت واحد"، مرجحا أن يكون سبب هذا الإجراء هو "إظهار قوة روسيا"، وفق تعبيره.

في الوقت نفسه، دخلت السفينة الحربية الأمريكية البحر الأسود، وتوجهت إلى التدريبات متعددة الجنسيات Sea Breeze.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، يشارك حلفاء من 31 دولة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا وغيرها في مناورات بالبحر الأسود.

واستذكر الصحفي الحادث الأخير مع المدمرة البريطانية ديفندر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، عندما اضطرت روسيا لإرسال الطائرات وإطلاق نيران تحذيرية على طول مسار السفينة لإخراجها من مياهها الإقليمية.

فضلا عن ذلك، منعت مقاتلتان روسيتان من طراز سو-30 طائرة دورية أمريكية من طراز بوسيدون من دخول المجال الجوي للبلاد.

وختم كاتب المقال، حديثه بالقول إن كل هذه الأحداث "مواجهة هزلية".

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