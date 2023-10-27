إعلام ايراني: استهداف قاعدة عسكرية امريكية في سوريا بـ10 صواريخ رداً على قصف موقع للمقاومة

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام ايرانية، يوم الجمعة، باستهداف قاعدة عسكرية امريكية في سوريا رداً على قصف موقع لـ"المقاومة".

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء، عن مصادر محلية وأمنية قولها، إن "القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر (شرق سوريا) استهدفت بـ 10 صواريخ عند الساعة 6:05 صباح اليوم، ردا على الهجوم الإرهابي الأمريكي على مواقع قوات المقاومة في سوريا".

واشارت الى "وقوع خسائر بشرية ومالية كبيرة نظرا لتواجد عدد كبير من القوات الأمريكية في هذه القاعدة".

وتابعت ان "القوات الأمريكية تفاجأت وارتبكت من الاستهداف وهو ما جعلها تبعث برسالة مفادها "أننا لا ننوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، صباح اليوم الجمعة، أنها هاجمت نقاطاً تابعة لـ "قوات إيرانية" في سوريا.

في السياق، نفى مصدر أمني لوكالة "يونيوز" المقربة من حرس الثورة الإسلامية استهداف مخازن أسلحة وذخيرة تابعة للحرس في شرق سوريا.

وأكد المصدر عدم وجود أي مراكز أو قواعد لحرس الثورة الإيراني في شرق سوريا، ولفت الى ان الوجود الإيراني في سوريا يقتصر على تقديم استشارات بناءً على طلب الدولة السورية.