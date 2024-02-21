إعلام اسرائيلي يكشف عن تعرض "أفيخاي أدرعي" لمحاولة اغتيال

شفق نيوز/ كشف وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن تعرض المتحدث باسم الجيش باللغة العربية أفيخاي أدرعي لمحاولة اغتيال.

وقالت القناة 14 إن الهجوم الذي استهدف أدرعي نفذ قبل شهر، في رعنانا شمالي تل أبيب.

وأوضحت أن "شخصا هاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بسكين، إلا أن أدرعي نجا من الهجوم".

وكانت رعنانا شهدت في 15 يناير الماضي عملية دهس وطعن نفذها فلسطينيان بالتنسيق بينهما، مما أدى إلى مقتل مسنة وإصابة 18 شخصا، وفقا لـ"رويترز".