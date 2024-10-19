علاقة "غرامية" مع مقدمة برامج.. الكشف عن أسباب اختفاء وزير خارجية الصين السابق

شفق نيوز/ كشف بودكاست من صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن أسباب الاختفاء الغامض لوزير خارجية الصين السابق، تشين قانغ، بعدما كان مقربا من الزعيم الصيني شي جينبينغ ونجما سياسيا صاعدا، مشيراً الى أن الأمر مرتبط بوجود علاقة غرامية بين الوزير ومقدمة برامج تلفزيونية.

وكان التراجع المفاجئ لتشين أحد أكثر الألغاز السياسية إثارة للاهتمام منذ وصول شي إلى السلطة في أواخر عام 2012.

تستند سلسلة البودكاست المكونة من ثلاثة أجزاء حول وزير الخارجية المفقود إلى مقابلات مع مسؤولين وآخرين مطلعين على تحقيق بكين في قضية تشين، والأشخاص الذين قالوا إنهم يعرفون عن علاقته مع مضيفة تلفزيونية صينية فاتنة، بالإضافة إلى خبراء الاستخبارات والسياسة الخارجية داخل الصين وخارجها.

وكان تشين مساعدا موثوقا به للزعيم الصيني ونجما سياسيا صاعدا. ما الخطأ الذي حدث؟

في سبتمبر من العام الماضي، ينقل البودكاست عن أشخاص مطلعين أن تحقيقا داخليا للحزب الشيوعي وجد أن تشين كان في علاقة خارج نطاق الزواج أثناء عمله كسفير للصين لدى الولايات المتحدة ولم تكن مجرد علاقة غرامية، على حد قولهم.

وقيل لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي إن هذه القضية تهدد الأمن القومي للصين.

إحدى الشائعات المنتشرة، هي أنه كان على علاقة غرامية مع فو شياوتيان، مقدمة البرامج التلفزيونية الصينية.

واتُهمت مقدمة البرامج، التي اختفت عن الأنظار مؤخرا، بمغازلة تشين في مقابلة في مارس من العام الماضي، وهو ما يُعد في الصين انتهاكا للوائح وزارة أمن الدولة.

وكان آخر ظهور علني، لتشين، خلال لقائه مع مسؤولين روس وسريلانكيين وفيتناميين، كانوا في زيارة للصين، في 25 يونيو من العام الماضي، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ورسميا، قالت الحكومة الصينية عشية قمة "آسيان" في 2023 إن تشين غائب لأسباب صحية لم تُحدّدها، وإن وانغ يي، كبير الدبلوماسيين في البلاد، سيقوم بمهامه خلال الاجتماع.

ومنذ عودته إلى بكين من واشنطن حيت كان سفيرا، لعب تشين دورا رئيسيا في الإشراف على العلاقات الأميركية الصينية، بما في ذلك الاجتماع مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، لأكثر من خمس ساعات العام الماضي قبل أن يختفي.