علاقة غرامية مع "امرأة شيوعية" تُنهي مسيرة دبلوماسي أميركي

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، عزل أحد دبلوماسييها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع امرأة صينية على صلة بالحزب الشيوعي الصيني.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل أول حالة فصل بسبب انتهاك حظر فرضته الإدارة الأميركية أواخر العام الماضي في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والذي يمنع العاملين الحكوميين الأميركيين في الصين وأفراد أسرهم والمتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية من إقامة أي علاقات عاطفية أو جنسية مع مواطنين صينيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة تومي بيجوت في بيان، أن الدبلوماسي المذكور تم فصله بعد مراجعة الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو للقضية، حيث ثبت اعترافه بإخفاء علاقة عاطفية مع مواطنة صينية ذات صلات معروفة بالحزب الشيوعي الصيني.

وأكد بيجوت أن السياسة الحالية للوزارة تحت قيادة روبيو تتبنى "عدم التسامح مطلقا مع أي موظف يضبط وهو يقوض الأمن القومي للبلاد".

ورغم عدم الكشف عن هوية الدبلوماسي المفصول في البيان الرسمي، إلا أنه ظهر مع صديقته في فيديو تم تصويره خلسة ونشره على الإنترنت من قبل ناشط محافظ، مما أثار الضوء على هذه القضية.