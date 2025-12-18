عقوبات "أوروبية- بريطانية" جديدة تطال عشرات السفن وشركات نفط روسية

شفق نيوز- جنيف

وسع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يوم الخميس، قائمة عقوباتهما ضد روسيا استمرارا لمحاولات الضغط عليها، رغم فشل سياسة العقوبات وعدم جدواها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، "41 سفينة إضافية على قائمته السوداء في إطار العقوبات ضد روسيا"، وفقا لبيان صدر عن مجلس الاتحاد.

ويستهدف القرار الأوروبي ما وصفه بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط، والذي يتهمه مجلس الاتحاد بـ "المساهمة في إيرادات روسيا من الطاقة".

وينص القرار على منع "هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية أو تلقي أي خدمات منها، في خطوة تهدف إلى عرقلة صادرات النفط الروسية".

ومع هذه الإضافة الجديدة، يقترب إجمالي عدد السفن البحرية الخاضعة للعقوبات الأوروبية المضادة لروسيا من 600 سفينة، مما يعكس اتساع نطاق الحملة لاستهداف قطاع النقل البحري الذي يعد شريانا حيويا للتجارة الروسية، وخاصة في مجال الطاقة.

كما أعلنت وزارة المالية البريطانية فرض عقوبات جديدة تستهدف خمسة أفراد وتسع عشرة منظمة.

ومن أبرز المستهدفين في هذه الحزمة، شركتا النفط الروسيتين "تات نفط" و"روس نفط"، اللتان أدرجتا على القائمة العقابية.

وأكدت موسكو على قدرة البلاد على الصمود أمام العقوبات الغربية، مع تزايد الأصوات داخل الدول الغربية المشككة في فاعلية هذه الإجراءات والجدوى منها.