عقوبات أوروبية على عائلة بشار الأسد بسبب المخدرات

شفق نيوز/ فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عقوبات على عدد من السوريين، بينهم أفراد من عائلة رئيس النظام بشار الأسد، متهما إياهم بصنع وتهريب عقار منشط يثري النظام، ويساعد في دعمه.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، تم فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على 25 شخصا، وثمانية كيانات، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وجاء في بيان أن العقوبات الحالية "تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن إنتاج المخدرات والإتجار بها، ولا سيما الكبتاغون".

وأضاف أن "تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريا يقوده النظام، مما يثري الدائرة الداخلية له، ويزودها بالعائدات التي تساهم في قدرته على الحفاظ على سياساته القمعية ضد السكان المدنيين".

ويقول الخبراء إن الكبتاغون ينتج بشكل أساسي في سوريا ولبنان المجاورة، حيث يتم تهريب عبوات تحتوي على ملايين الحبوب إلى دول الخليج، وأوروبا، وأماكن أخرى.