عقوبات أوروبية على شخصيات وكيانات روسية

شفق نيوز/ فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عقوبات على 12 فردا وكيانا روسيا على خلفية حملة مرتبطة بالدولة، لنشر معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا باستخدام صفحات إعلامية زائفة على الإنترنت.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل "نستهدف أولئك الذين يقومون بعمليات تلاعب بالمعلومات والتدخل في إطار حملة هجينة أوسع تقوم بها روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء".

وتابع "نرسل عبر هذه القوائم الجديدة إشارة قوية الى أننا نعلم كيف يتلاعبون بفضاء المعلومات التابع لنا وكيف يتحركون".

وذكر التكتل بأن هدف حملة التضليل التي أُطلق عليها "الأخبار الموثوقة الأخيرة" يتمثل في "تشويه المعلومات ونشر الدعاية دعما للحرب الروسية المعادية على أوكرانيا".

وذكر الاتحاد بأن الحملة قامت على "صفحات زائفة تنتحل هوية ومنصات إعلامية وطنية ومواقع إنترنت حكومية" في الغرب، ونشرتها هيئات روسية تابعة للدولة.