عقوبات أوروبية إضافية على "مليشيا فاغنر" الروسية

شفق نيوز/ فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية "لانتهاكها حقوق الإنسان" في كل من أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.

وأضيف 11 فردا وسبعة كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية إلى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي، في عام 2021، عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

أتى هذا بعد يوم من فرض عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لحربها على أوكرانيا.

وتشرف مجموعة فاغنر منذ أسابيع على العمليات العسكرية الروسية للاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية.