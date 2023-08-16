عقوبات أميركية على منظمة تابعة لحزب الله اللبناني

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عقوبات على منظمة "أخضر بلا حدود" ورئيسها، زهير صبحي نهلة، لأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله اللبناني.

وذكر بيان للمتحدث باسم الخارجية الأميركية، أنه "تحت قيادة نهلة عملت المنظمة كغطاء لأنشطة حزب الله الإرهابية حيث تم استخدام مواقعها لإجراء تدريب على الأسلحة لحزب الله"، بحسب موقع "الحرة".

وأضاف أنها "قدمت الدعم لأنشطة الحزب على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان، وأعاقت حرية الحركة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل".

وقال البيان: "نأخذ هذا الإجراء كجزء من جهودنا لمنع وتعطيل الدعم المالي، وغيره من أشكال الدعم للهجمات الإرهابية في لبنان وإسرائيل وحول العالم".

وأكد أن الولايات المتحدة "ملتزمة بحرمان شبكات دعم الإرهاب هذه من التمويل والموارد وستواصل مواجهة التهديدات التي تشكلها محلياً ودوليا".

وفي شأن ذا صلة، قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، اليوم، إن آخر الأحداث في لبنان "تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني"، في إشارة إلى حادثة تدهور شاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في الكحالة بلبنان والتي أدت إلى مقتل شخصين وجرح آخرين.

وأعربت المتحدثة عن القلق إزاء الحادث الذي "تسببت فيه محاولة حزب الله نقل أسلحة غير مشروعة بالشاحنات".