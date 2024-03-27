عقوبات أميركية على كوريا الشمالية تطال أفراداً وشركات في ثلاث دول

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، عقوبات على ستة أفراد وكيانين في روسيا والصين والإمارات، لقيامهم بتحويل أموال إلى برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أوردته وكالة "رويترز"، إن الإجراء اتخذ بالتنسيق مع كوريا الجنوبية، والأفراد الستة هم، يو بو أونج، وري تونج هيوك، وهان تشول مان، وأو إن تشون، وجونج سونج هو، وجون يون جون.

والكيانان اللذان طالتهما العقوبات هما شركة "أليس" ومقرها فلاديفوستوك في روسيا، وشركة "بايونير بنكونت ستار" العقارية ومقرها الإمارات.

وقال البيان إن الشركتين تابعتان لشركة "تشينيونغ إنفورميشن تكنولوجي كوربوريشن"، وهي كيان مرتبط بالقوات المسلحة لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة إن "تشينيونغ" التي فرضت عليها عقوبات أميركية في مايو 2023، تستخدم شبكة من الشركات والممثلين لإدارة وفود من المتخصصين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا ولاوس.

وجاء هذا الإعلان بعد تدشين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة استهدفت منع كوريا الشمالية من شراء نفط بشكل غير مشروع بعد أن ألقى الجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بظلال شك على مستقبل العقوبات الدولية على بيونغ يانغ.