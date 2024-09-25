عقوبات أميركية جديدة على كيانات وسفن تنقل النفط الإيراني

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 12 كياناً وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام والغاز المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.

وقالت الوزارة في بيان إن أربع سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح كانت من بين السفن التي شملتها إجراءات اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن الأخوين "واصلا استخدام إمبراطورية الشحن الخاصة بهما لدعم أنشطة إيران الخبيثة وأنشطة وكلائها".

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان "تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل (الحرس الثوري) وحزب الله اللبناني لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".