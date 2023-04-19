عقوبات أمريكية على 52 فرداً وكياناً في 9 دول على صلة بـ "حزب الله"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على 52 فرداً وكياناً في تسع دول مختلفة بينها دولتان عربيتان، قالت إنها على صلة بـ "حزب الله" اللبناني ومتورطة في تبييض الأموال والتحايل على العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إن مكتبها للرقابة على الأصول الأجنبية اتخذ الإجراءات ضد "شبكة دولية واسعة" تضم 52 فرداً وكياناً في لبنان والإمارات وجنوب إفريقيا وأنغولا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبريطانيا وبلجيكا وهونغ كونغ.

واتهمت الخزانة الأمريكية الشبكة بتسهيل المدفوعات وتوريدات الأموال وأحجار الماس والقطع الثمينة لصالح ممول "حزب الله" ناظم سعيد أحمد، المدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية منذ عام 2019 لتقديمه الدعم للجماعة.

وأشارت الخزانة إلى أن الأشخاص والكيانات الذين طالتهم العقوبات اليوم، كانوا يساعدون ناظم سعيد أحمد في التحايل على العقوبات الأمريكية من خلال إخفاء التعاملات المالية الخاصة به عبر شبكة من الشركات الوهمية و"آليات احتيال".